Serie B – La Bakery Piacenza saluta il centro sloveno Jure Besedic

La Bakery Piacenza comunica di aver liberato dal contratto in essere l’atleta Jure Besedic, assecondando la sua volontà di ritornare a giocare in Slovenia. In 21 partite giocate con la casacca biancorossa, tra Supercoppa e campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, il lungo ha confezionato le medie di 10.3 punti con il 46.5% dal campo, 4.2 rimbalzi e 2.4 assist in 23.4 minuti di utilizzo.

La società ringrazia Jure per l’impegno profuso in questi mesi che ha lottato per la Bakery, e gli augura le migliori fortune sportive per il resto della sua carriera.