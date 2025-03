Serie B – La Bakery Piacenza torna in campo ospitando Omegna, Bergonzi: “C’è voglia di fare bene” – AUDIO

Dopo la sosta per via della Coppa Italia di lega, ritorna il campionato e per la Bakery Piacenza significa trentatreesima giornata di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025. Un turno che vedrà la compagine di coach Giorgio Salvemini ospitare domenica 23 marzo alle ore 18:00 al PalaBakery la Fulgor Omegna. Un impegno per nulla facile per i biancorossi, se si considera che gli avversari occupano la quinta posizione in classifica. Piacenza sta attraversando un momento difficile, tra risultati negativi che la vedono sconfitta da tre gare consecutive e infortuni che stanno minando lo stato fisico dei giocatori, come accaduto a Ricards Klanskis che purtroppo ha subito la rottura del crociato anteriore del ginocchio.

Capitan Marco Perin, che tornerà arruolabile per il match di domenica, e compagni dopo aver giocato contro Omegna saranno ospiti di Lumezzane per il recupero della 28esima giornata (mercoledì 26 marzo ore 20:30) e chiuderanno il mese con la trasferta contro Legnano (domenica 30 marzo ore 18:00) Ad aprile sono in programma le ultime quattro partite della stagione regolare, e sarà inaugurato col match casalingo contro Monferrato (domenica 6 aprile ore 18:00), che precede la trasferta in anticipo di Faenza (sabato 12 aprile ore 20:30), il turno prepasquale a domicilio di San Vendemiano (sabato 19 aprile ore 20:30) e l’ultimo match al PalaBakery contro Fidenza (domenica 27 aprile ore 18:00).

Enrico Bergonzi, team manager Bakery Piacenza

«I ragazzi stanno dimostrando grande voglia. Non si sono fatti abbattere dalle ultime sconfitte, nonostante fossero partite decisamente importanti ed alla nostra portata. Negli allenamenti si sta vedendo grande intensità e appunto questa loro voglia di giocare domenica contro Omegna, che ricordiamo essere una signora squadra. Giochiamo in casa e avremo il fattore campo e il sostegno dei nostri tifosi che ci supportano sempre, ce ne servirà tanto perché mi immagino una gara dura, carica, e speriamo tirata. Confidiamo in questa voglia dei ragazzi, che stanno dimostrando di esserci e di voler fare bella figura per concludere al meglio il campionato».