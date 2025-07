Serie B – La stagione 2025/26 della Bakery Piacenza parte il 18 agosto: il programma del raduno

Bakery Piacenza è pronta a dare il via alla stagione 2025/26, in cui la prima squadra di coach Giorgio Salvemini disputerà il campionato di Serie B Nazionale.

La prima tappa della nuova annata cestistica lunedì 18 agosto, con il raduno a Piacenza per squadra e staff tecnico, accolti dalla dirigenza guidata dalla presidente Caterina Zanardi e dal club manager Simone Zamboni.

Ecco il programma della prima giornata: in mattinata, visite mediche e test fisici al Centro Health di via Emilia Pavese, mentre nel primo pomeriggio si svolgeranno le visite fisioterapiche al centro Physio Evolution di via Farnesiana, a cura del Dott. Alessandro De Joannon e del Dott. Alberto Bubba.

In seguito, primo approccio fra i giocatori e il preparatore atletico di Bakery Piacenza, Marco Merli, per la seconda parte dei test fisici.

La prima giornata proseguirà poi al PalaBakery, dove alle 18 si svolgerà il primo allenamento agli ordini di coach Salvemini, per l’occasione aperto al pubblico e quindi a tifosi e sostenitori biancorossi.

La lista dei convocati di coach Giorgio Salvemini per il raduno

1) Abba Adamu Adam, centro, 204 cm, classe 2004, da Ragusa (Serie B Nazionale)

2) Filippo Banella, ala-centro, 203 cm, classe 2007, da Fidenza (Serie B Nazionale)

3) Edoardo Beccari, guardia, 187 cm, classe 2008, dal settore giovanile

4) Pietro Bocconcelli, guardia-ala, 193 cm, classe 1998, da Crema (Serie B Nazionale)

5) Salvatore Borriello, playmaker-guardia, 188 cm, classe 2006, da Angri (Serie B Interregionale)

6) Pietro Callegari, play-guardia, 190 cm, classe 2008, dal settore giovanile

7) Alessandro Dore, play-guardia, 186 cm, classe 2006, da Blu Orobica Bergamo (Serie B Interregionale)

8) Stefano Ferrari, guardia, 186 cm, classe 2008, dal settore giovanile

9) Luca Giannone, guardia-ala, 191 cm, classe 2003, da Empoli (Serie B Interregionale)

10) Armin Korlatovic, centro, 202 cm, classe 2007, da Derthona Tortona (Serie A)

11) Alessandro Lombardi, play-guardia, 180 cm, classe 2007, dal settore giovanile

12) Jacopo Madia, playmaker, 181 cm, classe 2007, da Winston-Salem Christian School (USA)/dal settore giovanile

13) Emanuele Morvillo, play-guardia, 192 cm, classe 2005, confermato

14) Federico Ricci, ala, 196 cm, classe 1997, da Virtus Imola (Serie B Nazionale)

15) Francesco Salvaderi, guardia, 190 cm, classe 2007, dal settore giovanile

16) Giovanni Scardoni, guardia, 185 cm, classe 2007, dal settore giovanile

17) Sebastiano Villa, playmaker, 182 cm, classe 2008, dal settore giovanile

