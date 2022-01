Serie B – Pallavolo Sangiorgio, la Federvolley rinvia di altre due settimane la ripresa dei campionati

Si prolunga il periodo di sosta della formazione piacentina, impegnata nel campionato nazionale di serie B2, girone G.La Federvolley in una nota stampa ha reso noto lo slittamento di altre due giornate la ripresa dell’attività sino a domenica 6 febbraio 2022 (compresi campionati regionali, territoriali e giovanili), dopo aver rinviato d’ufficio le giornate del 8-9 gennaio e 15-16 gennaio, causa l’aumento dei contagi da Covid nei gruppi squadra.

Il comunicato

“La Federazione Italiana Pallavolo dopo un’approfondita analisi dell’attività sportiva, messa in grande difficoltà dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha ritenuto opportuno sospendere ogni attività federale, ad eccezione dei Campionati di Serie A Maschile e Femminile, fino al prossimo 6 febbraio.

Questa sofferta, ma ponderata, scelta è maturata dopo essersi resi conto che al momento non sussistono le condizioni necessarie per far ripartire il 24 gennaio in sicurezza i campionati nazionali di Serie B e C, i campionati regionali di serie D e Divisione e tutti i Campionati Nazionali di categoria.Da oggi fino al 6 febbraio saranno sospese le amichevoli, l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti.

La Federazione Italiana Pallavolo auspica con estrema determinazione e convinzione che dopo questa ulteriore sospensione si possa ripartire con tutte le attività, in un contesto pandemico migliore rispetto a quello che stiamo vivendo in questi giorni.

La FIPAV al momento ha valutato troppo alto il rischio di tornare in campo senza avere le garanzie di poter disputare con regolarità i campionati, andando quindi incontro a nuovi numerosi possibili rinvii.

Il Consiglio Federale, attraverso la sospensione dell’attività, si pone l’obiettivo di consentire a tutte le società di sfruttare queste settimane di stop per gestire le situazioni problematiche, dovute ai contagi, e adattarsi al nuovo protocollo “Return to Play” della FMSI, approvato dal Ministero della Salute con circolare 3566 del 18 gennaio 2022

In questo periodo la FIPAV e i suoi organi decisionali continueranno a monitorare quotidianamente la situazione e lavoreranno per stabilire la nuova programmazione dell’attività federale, sempre tutelando la salute di ogni componente del movimento pallavolistico italiano” si legge nel comunicato stampa della Federvolley.

Tradotto sono cinque le gare da recuperare per la squadra di coach Matteo Capra ed Emanuele Piccoli che ha avrebbe dovuto ritornare in campo con la terza giornata di ritorno, fissata per il 29 gennaio, nella trasferta di Mirandola, ed, invece, riprenderà il cammino il 12 febbraio a Marudo.

Il calendario

12° giornata il 2/3 Aprile 2022

13° giornata il 9/10 Aprile 2022

14° giornata il 23/24 Aprile 2022

15° giornata il 30 Aprile/1 Maggio 2022

Ne deriva, pertanto, che la 21° e 22° giornata dei suddetti campionati, non essendo più a tutti gli effetti le ultime due giornate di campionato da disputarsi, quindi, in contemporanea, saranno riprogrammate secondo le esigenze delle società interessate. Allo stesso modo, quindi, la 14° e 15° giornata, che diventeranno così facendo le ultime due giornate di campionato, saranno disputate in contemporanea, così come previsto dalle Norme Campionati in Guida Pratica.

Nei prossimi giorni si provvederà alla calendarizzazione delle giornate rinviate come indicato. Si precisa, inoltre, che tutti i recuperi delle prime undici giornate, ad oggi già calendarizzati, potranno ugualmente essere disputati, mentre per quanto riguarda le gare rinviate delle prime undici giornate che ad oggi non sono state ancora calendarizzate, potranno essere disputate a partire dalla data stabilita per la ripartenza fino al 25 Marzo 2022.