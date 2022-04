Serie B – Piacenza Baseball, domenica doppia amichevole con i Reggio Rays

Dopo l’ottima riuscita del Memorial De Benedetti, sia sotto il profilo tecnico che organizzativo, il Piacenza Baseball torna sul proprio campo per un doppio incontro amichevole con i Reggio Rays. La formazione reggiana è iscritta anch’essa alla serie B ma nel girone B quindi un eventuale confronto in campionato sarà possibile solo dopo la regular season. I Rays sono stati particolarmente attivi sul mercato. Puntano ad una stagione di vertice.

A due settimane dalla prima di campionato, questo test comincia ad assumere risvolti molto indicativi. Anche in virtù della levatura tecnica dell’avversario, che nella circostanza è di tutto rispetto per la categoria. Tra le due società sussistono da sempre ottimi rapporti che riportano allo storico Scudetto di IBL2 che Piacenza Baseball centrò nel 2014 in franchigia proprio con i reggiani.

Di conseguenza domenica saranno diversi gli ex presenti da una parte e dall’altra. Gara1 inizierà alle 11 mentre gara2 è prevista un’ora dopo la conclusione del confronto precedente.