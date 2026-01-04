Serie B – Piazza Armerina la spunta nel finale in una gara a bassissimo punteggio; i Fiorenzuola Bees vengono sconfitti 51-44

I Fiorenzuola Bees inaugurano il proprio 2026 in una trasferta siciliana con 2 punti in palio davvero importanti in chiave salvezza contro la SIAZ Piazza Armerina degli ex Colussa e Dirella (assistente allenatore).
La cronaca
Le squadre partono con tensione e micce bagnate, non riuscendo a costruire buoni tiri nei primi scambi; Mazburss dall’angolo trova il 4-5 al 5’, mentre i siciliani del nuovo allenatore Ducatello si affidano alla stessa moneta con Markovic.
Coach Del Re chiama il primo timeout della sfida al 6’ sul 9-5, con Ambrosetti che cerca di ricucire con il sottomano di destro. Cepic e Crespi trovano punti sotto le plance, con il primo quarto che si chiude sul 13-11. Mazburss cerca di dare vita ai Bees ad inizio secondo quarto, ma un paio di errori difensivi dei valdardesi tengono avanti la SIAZ. 17-16 al 12’.
Il punteggio resta bassissimo, ma Korsunov con il fade away riesce ad impattare sul 18-18 al 17’. Ambrosetti con il 2/2 dai liberi mette la freccia dopo un giro di orologio (18-20), ma Colussa risponde con la tripla del controsorpasso a 80 secondi dal termine del primo tempo. Timeout Fiorenzuola. Il primo tempo si chiude con le squadre con le mani freddissime, ma la SIAZ Piazza Armerina mette il naso avanti per 21-20.
Il secondo tempo
I padroni di casa escono con la faccia cattiva dagli spogliatoi, costruendo un 3-0 in un amen firmato Meluzzi-Almansi; Markovic fa allungare con il mid range sul 28-20 al 24’, con Fiorenzuola che non trova quasi mai la retina assestandosi su un misero 23% dal campo.
Bottioni stappa il canestro su assist di Crespi, ma ancora Markovic realizza dal pitturato e coach Del Re e’ costretto al timeout sul 30-22 al 26’. Crespi con 2 liberi e la stoppata su Cepic prova a dare vita a Fiorenzuola (30-26 al 28’), con Ambrosetti al 29’ che riporta i Bees a 1 possesso pieno di svantaggio con la tripla dall’angolo. 32-29.
Almansi risponde con una bella giocata personale che vale canestro e tiro libero supplementare (non convertito), ma Ceparano sulla sirena inventa il 34-31 a fine quarto. La musica non sembra cambiare all’inizio dell’ultimo parziale, con Biorac che al 35’ trova dal mid range il 36-35 con cui coach Ducatello e’ costretto al timeout.
Capitan Bottioni con il 2/2 ai liberi compie il sorpasso al 36’ (36-37), ma Almansi risponde con la tripla della parità al 37’. 39-39. I Bees cercano di lanciare il cuore oltre l’ostacolo in una gara difficilissima (39-41 con il canestro di Bottioni), ma la SIAZ fa altrettanto con un grande canestro di Meluzzi. Parità a 2 minuti dal termine.
Almansi di furbizia conquista un fallo su tiro da 3 punti e realizza un 2/3, ma Ceparano a sua volta conquista fallo sull’iniziativa in terzo tempo. 43-44 Bees a 90 secondi dalla fine.
Ancora Meluzzi realizza scucchiaiando in area il 45-44, mentre i Bees si inchiodano non riuscendo più a creare tiri pericolosi, con Almansi che a 28 secondi realizza il 2/2. +3 Piazza Armerina. Fiorenzuola sbaglia nuovamente da 3 punti (chiudendo con un eloquente 3/26 da 3 punti), con Almansi che nel finale abbraccia Markovic per il 51-44 con cui Piazza Armerina vince la sfida.
SIAZ Piazza Armerina vs Fiorenzuola Bees 51-44
(13-11; 21-20; 34-31)
SIAZ Piazza Armerina: Paulinus 2; Labovic; Cepic 5; Lepichev 2; Markovic 13; Gallizzi; Colussa 7; Meluzzi 8; Almansi 14; Migone ne; Biordi; Prai ne. All. Ducatello
Fiorenzuola Bees: Mazburss 6; Biorac 2; Obljubech 2; Bara ne; Bottioni 8; Korsunov 4; De Zardo 2; Ceparano 5; Crespi 8; Ambrosetti 7. All. Del Re