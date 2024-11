Serie B – Rush finale indigesto per la Bakery Piacenza con Crema

La Bakery Piacenza fa visita alla Pall. Crema al PalaBertocchi di Orzinuovi per la decima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2025/2025.

La cronaca

I biancorossi iniziano con le marce alte: tripla di Zoccoletti e gioca da tre punti di Klanskis. Piacenza potrebbe aumentare il vantaggio, ma è sfortunata con una serie di canestri sputati dal ferro. Gli avversari ne approfittano, piazzano un 9-0 di parziale e ribaltano la situazione. È la tripla di Zoccoletti a pareggiare a quota 11, prima che Taddeo lo imiti per il +3. Un’altra tripla di Chiti chiude il quarto inaugurale dell’incontro. Dopo quasi 3’ di siccità, la tripla di capitan Perin muove il tabellone, seguita a ruota dal contropiede di Taddeo servito da un passaggio dietro la schiena di Blair dopo il recupero.

La Bakery tocca di nuovo il +6, ma dopo lo scollinamento di metà frazione è tutto da rifare: 24-24. I biancorossi ci riprovano, tornano sul +4 ma è ancora parità sul 28-28 e allora coach Salvemini chiama timeout, anche perché il gioco si fa decisamente duro con qualche contatto di troppo. Ci sono parziali e contro parziali, col canestro di Klanskis che manda le squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo

Alla ripresa delle ostilità, Perin timbra subito dall’arco. I biancorossi continuano a flirtare con il +7 rispondendo colpo su colpo agli avversari. Poi capitan Perin si rende protagonista di un bel gesto di fair play, accusandosi di un ultimo tocco così da far cambiare la decisione arbitrale. Una buona azione viene sempre ripagata a questo mondo, e proprio sul recupero difensivo segna la tripla del 34-44. Che poi diventa +12 col canestro di Klanskis che costringe alla sospensione Crema. La scelta paga, perché gli avversari piazzano un 6-0 che non fa felice la panchina Bakery. Dopo svariati minuti senza segnare, ci pensa Taddeo a smuovere il tabellone. Crema, dopo esserci andata vicina più volta, al 27’ impatta a quota 48. Ancora in difficoltà, con l’inerzia che sembra essere dalla parte degli avversari, Lanzi dall’angolo manda per aria la bomba del +3. I padroni di casa però reagiscono e capovolgono la gara chiudendo avanti il terzo periodo.

Due recuperi che fruttano quattro punti per l’ennesima parità del match. Così inizia il quarto conclusivo Piacenza, che poi sulla stoppata di Zoccoletti manda a segnare in penetrazione Chiti per il sorpasso. La partita non ne vuol sapere di prendere marcatamente una direzione, e così sul 61-59 al 36’, arriva il timeout degli ospiti. Dopo aver toccato il -4, la tripla di Perin è una scarica di adrenalina, a cui fanno seguito i liberi di Chiti per il sorpasso: 63-64. Ogni possesso diventa prezioso, e a 45” dalla fine Crema torna avanti. Gli avversari potrebbero anche allungare, ma la difesa di Perin propizia il recupero con 11” da giocare. Piacenza non riesce però a segnare, e Crema blinda il successo dalla lunetta.

Pall. Crema-Bakery Piacenza 67-64

Parziali: 14-17; 30-34; 55-51.

Crema: Valesin 19, Pirani 14, Zupan 13, Tarallo 4, Bocconcelli 2, Wiltshire ne, Leoni ne, Bonacina ne, Murri 13, Dell’Anna, Morena 2, Fazioli ne. All. Sacco.

Piacenza: Perin 20, Zoccoletti 8, Klanskis 11, Taddeo 9, Chiti 11, Longo, Morvillo, Blair, Lanzi 5, Molinari ne. All. Salvemini.