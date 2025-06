Serie B – Talento ed energia sotto le plance: l’Assigeco Piacenza firma il lungo Federico Pirani

Solidità ed esplosività nel pitturato unite a una grande voglia di crescere. L’UCC Assigeco Piacenza prosegue la propria campagna acquisti ed è lieta di annunciare, in data odierna, di aver sottoscritto un accordo annuale, con opzione per la stagione 2026/2027, con l’atleta classe 2002 Federico Pirani, nell’ultima stagione alla Logiman Pallacanestro Crema.

La carriera

Pivot di 203cm per 98kg, torinese, Federico Pirani muove i primi passi e completa tutta la trafila del settore giovanile nelle fila del Cus Torino, mettendosi in luce nei campionati di Eccellenza e maturando le prime esperienze in categorie senior nel campionato di Serie C Gold. La stagione 2021/2022 lo vede in pianta stabile nel roster del Basket Torino in Serie A2: con la società gialloblù esordisce il 23 gennaio 2022 nella sconfitta casalinga di misura contro Cantù, e trova i primi punti ufficiali qualche settimana più tardi nella vittoria esterna su Biella.

Seguono le esperienze in Serie B con le maglie di Ruvo di Puglia e Gema Montecatini, prima dell’arrivo alla Logiman Pallacanestro Crema nella passata stagione. L’annata con la formazione lombarda, chiusa a 11.7 punti e 8.4 rimbalzi di media, lo consacra tra i lunghi più promettenti e completi della categoria. Va in doppia cifra per punti segnati in 27 occasioni, tocca il suo massimo in carriera con 26 punti nel successo casalingo su Treviglio e si rivela decisivo nella conquista della salvezza, centrata dopo una serie playout contro Cassino. Ora la chiamata dell’Assigeco per una nuova pagina della sua carriera:

Le parole del giocatore

“Sono molto contento di aver firmato per l’Assigeco Piacenza, una società solida e ben strutturata di cui mi hanno sempre parlato benissimo. Arrivo in un club con obiettivi ambiziosi che vuole cancellare la retrocessione della scorsa annata, è una grande opportunità per compiere un ulteriore step nel mio percorso di crescita. Ci aspetta una lunga stagione, dovremo farci trovare pronti fin dalle prime battute: non vedo l’ora di scendere in campo per poter dare il mio contributo”.

Sul suo innesto, il direttore sportivo Alessandro Pagani dichiara

“Federico è un giocatore che abbiamo voluto fortemente. È un centro moderno, dinamico e con caratteristiche intriganti, che arriva da due ottime stagioni disputate in questo campionato a Montecatini, sponda Gema, e a Crema. Non è un caso che in questa sessione di mercato diverse squadre di Serie B Nazionale ma anche di Serie A2 lo abbiano cercato, e proprio per questo motivo siamo molto contenti abbia scelto di sposare il nostro progetto.

Formerà con Poggi una coppia di lunghi molto interessante, non vediamo l’ora di vederli all’opera. Gli do il mio più caloroso benvenuto: sono certo che insieme a noi, come già fatto da tanti altri giocatori nel suo ruolo che hanno poi spiccato il volo verso palcoscenici di prestigio, potrà crescere ulteriormente e fare una grande stagione”.