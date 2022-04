Serie B1 – Domenica di fuoco per la Conad Alsenese a Imola

E’ un ritorno in campo dall’alto tasso di difficoltà quello che attende la Conad Alsenese, di scena domenica alle 17,30 a Imola ospite della Csi Clai nella prima giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile. Per tutti, inizia il rush finale con le quattro giornate dopo il giro di boa originariamente spostate dalla Fipav a causa dell’aggravarsi della pandemia-Covid 19.

Per le gialloblù di Enrico Mazzola, in realtà, le sfide mancanti sono cinque, contando anche la scorsa (ultima di ritorno) rinviata a Garlasco e riprogrammata per sabato 16 aprile alle 18 in terra pavese. In casa Alseno, il compito è tanto chiaro quanto difficile. Inseguire la salvezza attraverso due scontri diretti esterni (Garlasco e Gossolengo) e un ciclo di ferro contro Imola, Montale e Cremona, tutte nei primi posti della classifica.

Avversario

La Csi Clai Imola è allenata da Fabio Ghiselli e in classifica occupa il quarto posto con 35 punti, frutto di 12 vittorie e 6 sconfitte. La compagine imolese è ancora in lotta per i play off, ora distanti tre lunghezze (secondo posto occupato da Forlì), anche se –rispetto alle rivali – Cremona (terza) ha una partita da recuperare. Nel corso della settimana, Imola ha centrato un convincente successo nel recupero contro la Tirabassi & Vezzali, imponendosi 3-0.

Il turno

Tirabassi & Vezzali-Esperia Cremona, Fos Wimore Cvr-Csv-Ra.Ma Ostiano, Bleuline Forlì-Volley 2001 Garlasco, Elettromeccanica Angelini Cesena-Certosa Volley, Csi Clai Imola-Conad Alsenese, Fumara MioVolley Gossolengo-Emilbronzo 2000 Montale.

La classifica

Emilbronzo 2000 Montale 43, Bleuline Forlì 38, Esperia Cremona 37, Csi Clai Imola 35, Elettromeccanica Angelini 29, Csv-Ra.Ma. Ostiano 29, Tirabassi & Vezzali 23,Volley 2001 Garlasco, Fumara Mio Volley 20, Conad Alsenese 18, Fos Wimore 15, Certosa Volley 2. (Tirabassi & Vezzali due partite in meno, Montale, Cremona, Cesena, Garlasco, Gossolengo, Conad Alsenese una partita in meno).

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Csi Clai Imola.