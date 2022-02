Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio centra la prima vittoria del 2022: superata la Vap/Uyba nel derby

La Pallavolo Sangiorgio sorride per la prima volta nell’anno, superando nel derby piacentino la giovane Ltp Vap Uyba in tre parziali e riprende a muovere la classifica del campionato nazionale di serie B2 (girone G), dopo tre ko consecutivi.

Coach Matteo Capra opta per Salimbeni opposta ad Hodzic, Tonini e Gilioli in posto 4, Zoppi e D’Adamo al centro e Viaroli nel ruolo di libero. L’inizio di gara è equilibrata, 6-6, un ace di Tonini regala il primo allungo alle albicelesti (8-6) che procedono a macinare gioco e punti, grazie a Zoppi (17-10). La Sangiorgio ha in pugno il set, un muro di D’Adamo fa scorrere i titoli di coda (20-11) ed un attacco di Hodzic sigla il 25-11 conclusivo.

La sinfonia non cambia nel secondo parziale. La squadra di casa sigla il 12-4 e sul 17-7 il set sembra in ghiaccio; un minibreak della Ltp Vap con Clemente al servizio prova a rimettere in corsa le ospite (17-11), Le albicelesti sbandano ma riprendono la corsa con un bel punto di Tonini, 22-14, Le ragazze di coach Mineo provano l’ultimo colpo (23-17), ma la squadra di casa chiude.

Pallavolo Sangiorgio parte forte nel terzo parziale, 6-0. Gilioli e Zoppi allunga (9-2), l’inerzia della gara non cambia; la squadra di coach Capra sul 20-9. La neoentrata Errico segna il 22-11, preambolo al 25-13 conclusivo.

Una vittoria che fa morale in vista del prossimo impegno di campionato, fissato per martedì 1 marzo a Formigine contro Corlo, nel recupero dell’ultima giornata del girone d’andata. Fischio d’inizio alle ore 21.

Pallavolo Sangiorgio-Ltp Vap Uyba 3-0

(25-11, 25-20, 25-13)

Pallavolo Sangiorgio: Errico 1, Perini, Gilioli 9, Molinari, Galelli, Salimbeni 6, Tonini 17, Viaroli (L), Zoppi 4, Hodzic 6, Marc, D’Adamo 2. All. Capra.

Ltp Vap Uyba: Iacona 5, Falcetta 2, Gainelli, Gazzola (L), Masotti, Camurri, Ruggeri, Muller, Kraja, Antonucci 1, Magnabosco, Clemente 2, Ferrari. All. Mineo.

Risultati

Pallavolo Sangiorgio-Ltp Vap Uyba 3-1; Ass. Sport Corlo-Arbor Interclays Reggio Emilia 3-1; Tomolpack Marudo-Cr Transport Ripalta; Volley Stadium-Rubierese Volley 2-3; Galaxy Inzani-Tieffe Serv. S, Damaso 3-0. Riposa: Volley Academy Modena.

Classifica

Tieffe Serv. San Damaso 26 punti; Rubierese Volley; 25; Pallavolo Sangiorgio 22;Cr Transport Ripalta, Tomolpack Marudo, Volley Stadium Mirandola 21; Ass. Sport Corlo 18; Arbor Reggio Emilia 16; Galaxy Inzani Volley 15; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.