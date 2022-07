Serie B2 – La schiacciatrice Alessia Arfini ritorna alla Pallavolo Sangiorgio

Giovane, promettente, una scommessa per il futuro, in realtà Alessia Arfini un ritorno alla Pallavolo Sangiorgio, dopo le due stagioni al New Volley Ripalta Cremasca dove nel 2021 ha conquistato la promozione in B2 della formazione lombarda.

Nata a Piacenza nel 2001, alta 176 centimetri, la carriera di Alessia Arfini prende il via al Team 03 Piacenza per proseguire al Volley Codogno, Rivergaro, alle giovanili e successivamente alla prima squadra della Pallavolo Sangiorgio, con la conquista della storica promozione in B2 del sodalizio del presidente Giuseppe Vincini nel 2019. In passato Alessia è stata protagonista sui campi da beach volley, ottenendo risultati molto lusinghieri. Innesto giovane ma di qualità che darà un aiuto importante alla formazione di coach Matteo Capra.

Il direttore sportivo Massimo Gregori

“Alessia è una ragazza che conosciamo bene. E’ già stata da noi diversi anni è una ragazza seria dedita al lavoro che può dare tanto alla nostra squadra”.

Felice del ritorno Alessia Arfini

“Sono tornata perché i miei obiettivi coincidevano con quelli del sangiorgio che ha deciso nel possibile di fare una squadra che lavori insieme per più anni puntando su giocatrici giovani”. Conclude: “I miei obiettivi sono quelli di provare la promozione in B1 se non subito nel giro di due anni e sono sicura che con queste ragazze e con questi allenatori scelta migliore di ritornare a San Giorgio non potevo fare”.

Roster – Pallavolo Sangiorgio

Alzatrice: Micaela Perini (confermata). Schiacciatrici: Alessia Arfini (nuova, Ripalta Cremasca). Centrale: Valentina Zoppi (confermata). Allenatore: Matteo Capra (confermato).