L’esperta alzatrice vestirà la maglia della Pallavolo Sangiorgio per la quarta stagione consecutiva. Il matrimonio sportivo tra l’alzatrice piacentina, classe 1987, e la società del presidente Giuseppe Vincini proseguirà anche nella stagione 2022/2023.

Giocatrice di assoluta esperienza, Perini in passato ha disputato campionati in quasi tutte le categorie nazionali e regionali, dalla A2 sino alla D. Arrivata a Sangiorgio Piacentino la prima volta nel biennio 2015-2017 in serie C, è ritornata nel 2019 alla prima stagione in B2.