Fiorenzuola-Pergolettese 3-1, Oneto show e i rossoneri tornano a sorridere. Tabbiani: “Dettagli sfruttati al meglio” – AUDIO

Tre punti servivano e tre punti sono arrivati. È questa la disamina di Fiorenzuola-Pergolettese, che vuol dire terza vittoria in campionato per i rossoneri e dodicesimo posto in classifica.

La squadra di Luca Tabbiani parte molto forte: costruisce e schiaccia la Pergo. Poi, al 29esimo, va sotto in maniera un po’ casuale, ma grazie ad una splendida azione centrale tra Mamona, Bruschi e Oneto trova il pareggio prima della fine del primo tempo. Nella ripresa invece c’è molto meno calcio da vedere, ma la caparbietà di bomber Oneto fa la differenza. Il centravanti, a 5 minuti dalla fine, pressa Ferrara, lo obbliga all’errore e ribalta il punteggio battendo Galeotti. Nel finale, poi, arriva anche la ciliegina sulla torta: Godano mette il mirino all’angolino basso e chiude il match. Vittoria fondamentale!

Le parole di Luca Tabbiani al termine del match

La cronaca di Fiorenzuola-Pergolettese

94′ Finita al Comunale di Fiorenzuola: 3-1

92′ GOOOOOOOOOOOL DEL FIORENZUOLA! Contropiede dei rossoneri, palla al limite dell’area e Godano – entrato da pochi minuti – batte Galeotti con un piazzato all’angolino basso

90′ Siamo entrati nell’ultimo minuto di gioco

87′ Espulso Alari nella Pergolettese

85′ GOOOOOOOOOOOOOLL! Spazzata del Fiorenzuola, retropassaggio completamente sbagliato di Ferrara che lancia il contropiede di Oneto, corsa a perdifiato del numero 14 che batte Galeotti e firma la personalissima doppietta: 2-1

81′ Ammonito Zaccariello

80′ Fuori Scardina e dentro Moreo

77′ Ammonito Alari

76′ Fuori Potop e Mamona, dentro Oliveira e Palmieri: Currarino sale a fare l’esterno alto

75′ Ammonito Oneto

70′ Fuori Zennaro (autore del gol) e dentro Mercado

65′ Si fa vedere Bruschi! Il numero 10 riceve largo a sinistra, si accentra e calcia verso la porta di Galeotti: palla centrale

61′ Brivido per il Fiorenzuola! Discesa di Vitalucci lasciato completamente solo, primi passi in area e destro incrociato che finisce largo

60′ Due cambi: Zaccariello per Fiorini e Vitalucci per Guiu

54′ Cross di Bariti, mancino al volo di Scardina e respinta di Ferri: ospiti in pressione

50′ Stesso copione del primo tempo: Fiorenzuola che crea e Pergolettese che riparte

46′ Iniziata la ripresa

Primo tempo

45′ Nessunissima emozione negli ultimi 5 minuti: il primo tempo va in archivio sul punteggio di 1-1

41′ Adesso carica a testa bassa la formazione di Tabbiani: vuole il 2-1 prima della fine del primo tempo

37′ GOOOOOOOOOOOOL DEL FIORENZUOLA! Azione centrale dei rossoneri Mamona per Bruschi, tacco del numero 10 per Oneto che fa perno sul difensore, carica il sinistro e fulmina Galeotti sul primo palo. Primo gol in campionato del bomber

33′ Bruschi chiede il rigore! Grande azione palla a terra dei rossoneri, sterzata dell’esterno che cade a terra, ma l’arbitro Gigliotti lo invita a rialzarsi

29′ GOL DELLA PERGOLETTESE! Schema da calcio d’angolo che libera Zennaro al limite dell’area, destro al volo del classe 2000 che rimbalza due volte e finisce nell’angolino basso. Battaiola beffato

25′ Primo tiro del Fiorenzuola con Currarino: palla larga alla sinistra di Galeotti

19′ Il Fiorenzuola se la vede bruttissima! Lancio di Arini per Scardina, Battaiola esce per rinviare, liscia completamente la palla ma riesce a salvare con un tackle scivolato che manda la situazione in calcio d’angolo. Brividi

16′ Possesso insistito dei rossoneri che circumnavigano l’area degli ospiti senza però trovare mai la conclusione ver

9′ Prima discesa della Pergo che crossa tre volte e calcia con Arini: palla alta

5′ Il Fiorenzuola prova a fare la partita: Pergo rintanata nella propria metà campo

1′ Iniziata al “Velodromo Pavesi” di Fiorenzuola

Fiorenzuola-Pergolettese, formazioni ufficiali

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Potop, Ferri, Cavalli, Guglieri; Currarino, Nelli, Fiorini; Bruschi, Oneto, Mamona. All. Tabbiani

Pergolettese (3-5-2): Galeotti; Alari, Lambrughi, Ferrara; Bariti, Varas, Arini, Zennaro, Villa; Scardina, Guiu Vilanova. All. Lucchini