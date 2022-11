Serie C – Oneto operato a Pavia: ricostruito il legamento crociato del centrocampista del Fiorenzuola

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica che in data odierna, presso la Casa di Cura Città di Pavia da parte del Dottor Del Vecchio, il proprio tesserato Edoardo Oneto è stato operato chirurgicamente per la ricostruzione del legamento crociato infortunatosi durante la partita tra i rossoneri ed il Gubbio.

L’intervento è perfettamente riuscito, con Edoardo che nei prossimi giorni inizierà il proprio percorso di riabilitazione. La società U.S. Fiorenzuola manda il più caloroso in bocca al lupo per i prossimi mesi di recupero ad Oneto, aspettandolo appena possibile sul campo da gioco.

Contestualmente, la società ci tiene a ringraziare il Dott. Del Vecchio per la professionalità e la disponibilità dimostrata.