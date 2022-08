Serie C – Pergolettese-Piacenza, l’informativa sui biglietti

La società PERGOLETTESE comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per la gara Pergolettese – Piacenza in programma Sabato 03 settembre 2022 alle ore 20:30 presso lo stadio “Voltini” di Crema, valevole per la 1^ giornata di andata del campionato Serie C 2022/2023.

I biglietti sono in vendita sino alle ore 19:00 di venerdì 02 settembre 2022, presso tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET di tutta Italia (elenco consultabile su www.vivaticket.com) o in modalità print@home cliccando sul link

Questi i prezzi d’ingresso + d.d.p.

SETTORE INTERO DONNE e OVER 65

Dai 15 ai 17 anni Fino a 14 anni

Tribuna Centrale € 30,00 € 22,00 € 12,00

Tribuna Laterale € 20,00 € 14,00 € 7,00 € 1,00

Curva Nord (ospiti) € 11,00 € 8,00 € 5,00 € 0,50

Il biglietto fino ai 14 anni deve essere accoppiato con uno adulto. Il giorno della gara NON sarà possibile acquistare il biglietto per la Curva Nord Ospiti Si invitano tutti i tifosi ospiti residenti o meno in provincia di Piacenza, di premunirsi del biglietto d’ingresso in prevendita, onde evitare le inevitabili code alle biglietterie.