Serie C – Pro Patria-Piacenza, l’informativa sui biglietti

La società AURORA PRO PATRIA 1919 s.r.l. comunica che dalle ore 10:00 del 19 gennaio 2022 sarà attiva la prevendita dei biglietti per la gara Aurora Pro Patria – Piacenza calcio in programma domenica 23 gennaio 2022 alle ore 14:30 presso lo stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio, valevole per la 4^ giornata di ritorno del campionato Serie C 2021/2022.

I biglietti potranno essere acquistati on line o presso tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET, per comodità ne elenchiamo alcuni secondo criteri di vicinanza

• GOLDBET Via Alessandria n°33, PIACENZA;

• TABACCHERIA CARMAGNOLA Piazza Cavalli n°30, PIACENZA.

L’elenco completo delle rivendite è consultabile al link: https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv

Pro Patria-Piacenza calcio: i prezzi

• Tribuna Centrale € 30,00 + d.p.

• Tribuna Centrale ridotto over 65 € 25,00 + d.p.

• Tribuna Laterale € 20,00 + d.p.

• Tribuna Laterale ridotto over 65 € 15,00 + d.p.

• Settore Ospiti (prezzo unico) € 5,00 + d.p.

I Botteghini dello Stadio compreso il botteghino accrediti il giorno della Gara rimarranno chiusi.

I tagliandi d’ingresso allo Stadio, potranno essere acquistati anche se non in possesso di Tessera del Tifoso/Supporter Card.

Informazioni utili

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, la capienza dei settori dello Stadio sarà limitata al 50% con disposizione “a scacchiera” ed in particolare il Settore Ospiti avrà capienza di 620 posti, informiamo inoltre che i Possessori di tagliando d’ingresso dovranno necessariamente presentarsi muniti di Green Pass Rafforzato ed indossare mascherina di tipo FFP2 (o superiore) come previsto D.L. 26 Novembre 2021 n°172 e DL 24 Dicembre 2021 n°221.

I tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di Sabato 22 Gennaio 2022.

I tagliandi per gli altri settori dello stadio (no settore ospiti) potranno essere acquistati fino alle ore 14:30 di domenica 23 gennaio 2022 solo presso i punti vendita autorizzati o online (no presso le casse dello stadio Speroni).

Tutto quanto comunicato potrà essere soggetto a variazioni in base alle eventuali decisioni assunte dall’Osservatorio e dal G.O.S. che Vi saranno prontamente comunicate.