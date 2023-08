La scorsa stagione la Coppa Italia Serie C partì nel mese di ottobre ed il campionato il 4 settembre, a seguito delle decisioni del Consiglio di Stato in relazione alla mancata ammissione del Campobasso. Adesso i tribunali tornano protagonisti e dovrebbe accadere qualcosa di molto simile, facendo slittare l’avvio del campionato dal 27 agosto al 3 settembre per partire con l’organico al completo. Lunedì 7 la Lega Pro dovrebbe varare i tre gironi e i relativi calendari.