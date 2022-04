Settimana Santa a Piacenza, Don Davide Maloberti: “Il ritorno delle celebrazioni in presenza accompagnato dalla preghiera per la pace” – AUDIO

Settimana Santa a Piacenza, il direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Piacenza-Bobbio Don Davide Maloberti ha parlato del ritorno delle celebrazioni in presenza e del pensiero a quanto sta accadendo in Ucraina.

In conseguenza della conclusione dello stato di emergenza per il Covid-19 e dell’esortazione della CEI a invitare i fedeli a partecipare in presenza alle funzioni religiose, la Diocesi ha comunicato che non ci saranno celebrazioni trasmesse in diretta streaming.

E’ una Pasqua legata alla preoccupazione per quanto sta accadendo in Ucraina – spiega Maloberti – ma anche di speranza per la pace. La Via Crucis proposta nel centro storico si svolgerà in Cattedrale e poi avrà un percorso di preghiera. Infatti ci fermeremo davanti alla Chiesa Evangelica, alla Chiesa Ortodossa del patriarcato di Mosca, al vecchio carcere e si giungerà nella Chiesa di Savino dove si raduna la comunità Ucraina. In particolare si tratta di tappe molto significative per ricordare il dramma di questa guerra e di tutte le guerre.

Le celebrazioni

GIOVEDi’ 14 APRILE – Giovedì Santo



Alle ore 9.30 concelebrazione della messa crismale con i presbiteri e i diaconi.

Alle ore 20.30 Santa Messa nella Cena del Signore

VENERDI’ 15 APRILE – Venerdì Santo



Alle ore 8.30 il Vescovo presiede l’Ufficio delle letture e le Lodi.

Alle ore 18 Celebrazione della Passione del Signore

Alle ore 21 Via Crucis

SABATO 16 APRILE – Sabato Santo



Alle 8.30 Ufficio delle letture e le Lodi.

Alle ore 21.30 Veglia Pasquale

Nella Veglia il Vescovo amministrerà i sacramenti dell’iniziazione cristiana ad alcuni catecumeni.

DOMENICA 17 APRILE -Domenica di Pasqua



Alle ore 11 Celebrazione eucaristica della Solennità nella cattedrale di Piacenza durante la quale il Vescovo impartirà la benedizione apostolica con annessa l’indulgenza plenaria.

Alle ore 17.30 Secondi Vespri e Santa Messa vespertina del giorno di Pasqua nella Concattedrale di Bobbio.