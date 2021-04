Accordo Si Cobas e Leroy Merlin, l’azienda smentisce: “Non abbiamo sottoscritto alcun accordo sindacale”

“Leroy Merlin Italia è costretta a smentire una notizia, diffusa da alcuni giornali locali, in merito a un presunto accordo sindacale stipulato il 7 aprile tra l’insegna e S.I. Cobas Piacenza, per gli addetti alla logistica del deposito di Castel San Giovanni.

“Comprendiamo il contesto del piacentino, ultimamente caratterizzato da molta agitazione sociale, ma confermiamo che Leroy Merlin Italia non ha sottoscritto accordi sindacali”.

Il riferimento è all’annuncio del sindacato Si Cobas, pubblicato in data 7 aprile 2021.

La nota del sindacato recitava:

“Si registrano tre nuovi accordi sottoscritti dal S.I.Cobas con altrettante aziende della logistica piacentina. Uno di questi riguarda Leroy Merlin ed è stato sottoscritto in data odierna. Subito dopo, oltre 400 lavoratori hanno festeggiato dentro il magazzino insieme al sindacato. L’accordo prevede un premio di risultato che va a costituire una sorta di “quindicesima mensilità” per un importo totale pari a 800.000 euro di esborso per il datore di lavoro, quasi 1.600 euro a lavoratore l’anno in più”.