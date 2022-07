Perde il controllo della sua auto e si schianta lungo la Statale 45 a Cisiano, muore un uomo di 56 anni

Tragico incidente nella notte sulla Statale 45. I fatti sono accaduti lungo il tratto che collega la frazione di Cisiano a Rivergaro. Un uomo di 56 anni stava viaggiando in direzione Piacenza al volante della sua auto quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato, il conducente si è schiantato contro un cassonetto dei rifiuti a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Considerata la dinamica del tragico incidente, non è da escludere che il 56enne sia rimasto vittima di un malore fatale.