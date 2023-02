Siccità, livello del Po ancora basso a Piacenza. Bratti (AdbPo): “Situazione preoccupante” – AUDIO

Siccità, livello del Po ancora basso a Piacenza. La perturbazione che in questi giorni ha interessato anche il territorio piacentino non ha prodotto purtroppo un significativo aumento. Le medie giornaliere nella sezione di Piacenza sono ancora prossime ai valori di “portata caratteristica di magra“. Lo indica il bollettino dell’Autorità distrettuale del Po. La speranze rimane nelle previsioni che indicano il prossimo arrivo di una nuova perturbazione.

Lo stato del Grande Fiume rimane preoccupante, lo ha spiegato a Radio Sound Alessandro Bratti Segretario generale autorità distrettuale del Fiume Po.

Questo è un periodo, dove normalmente il Po si trova in una situazione di magra. Questo succede quasi tutti gli anni. Il problema è che veniamo da un anno eccezionale da un punto di vista legato alla siccità, quindi con una serie di problemi al caricamento delle falde. Dall’altro non ci sono riserve soprattutto nella parte nord-ovest. In queste aree non ci sono state grandi piogge o nevicate. In particolare c’è il timore di arrivare a una stagione irrigua con una situazione ancora di magra, quindi che non si limita solo a gennaio e febbraio, ma che si estende anche in primavera.

La partita si gioca adesso?

Sì, le perturbazioni di fine febbraio e marzo saranno decisive.

Qual è la situazione nel piacentino?

E’ molto simile a quella del bacino del nord ovest. Infatti le portate più basse mediamente in questo periodo si sono registrate proprio a Piacenza. Perché pur essendo collocata dal punto di vista amministrativo in Emilia Romagna risente moltissimo della parte a nord ovest del bacino. Quindi c’è un profilo direi piemontese in questo in questo senso. Anche a Piacenza è una situazione sicuramente da tenere fortemente sotto controllo.

