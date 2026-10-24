Sicurezza, Insieme per Borgonovo: “Atti intollerabili in paese, vicinanza a chi ha subito danni”

“Atti intollerabili in paese. Vicinanza a chi ha subito danni”. Inizia così la nota di “Insieme per Borgonovo”, lista composta da Giulia Monteleone, Nicola Sogni e Pietro Mazzocchi.

LA NOTA DI INSIEME PER BORGONOVO

“Borgonovo non è il Bronx. Si, ci sono problemi e criticità che derivano da situazioni diverse, alcune che attingono a problematiche molto più ampie del nostro territorio, altre specifiche. Stiamo lavorando per rendere più sicuro il nostro comune e la nostra comunità”.

Questo è quello che avremmo voluto sentirci dire, non oggi ma tempo addietro, da un’Amministrazione consapevole, trasparente, che non nasconde la testa sotto la sabbia, che non vive di propaganda e che sa di aver lavorato per il meglio. Oggi, di fronte a nuovi episodi quanto meno spiacevoli occorsi in paese, non si leva invece dall’Amministrazione Patelli né una voce pubblica di condanna né di solidarietà alle vittime.

Da parte nostra ci sentiamo di rivolgere la nostra vicinanza a chi ha subito danni fisici ed emotivi da atti intollerabili che vanno condannati. Borgonovo non è certo il Bronx ma evidentemente ci sono situazioni ed emergenze, tutte locali su cui, seppur tardivamente, occorre intervenire con immediatezza e fermezza.

Ricordiamo che capire le ragioni del disagio non pregiudica l’intervenire nei confronti di chi ha responsabilità personali chiare.