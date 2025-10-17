Ordigno contro Sigfrido Ranucci, solidarietà della giunta: “Gesto vile, vicinanza sincera della comunità piacentina”

“Un attentato contro un giornalista è un attentato contro la democrazia. Esprimo, anche a nome dell’Amministrazione comunale di Piacenza, la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio ai danni di Sigfrido Ranucci”. Così in una nota il sindaco Katia Tarasconi e la giunta comunale.
Questa mattina, come è noto, infatti, l’auto del giornalista di Report – parcheggiata davanti la sua abitazione di Pomezia – è stata distrutta da una bomba. Danneggiata anche l’auto della figlia e la casa accanto.
“Un gesto vile, che non colpisce solo una persona ma il diritto di tutti a essere informati liberamente e senza paura. La libertà di stampa è un pilastro della nostra società: va difesa con forza, sempre”.
“Viviamo un periodo di conflittualità accesa, in cui le parole possono diventare armi e alimentare odio.
Proprio per questo, le istituzioni devono reagire con equilibrio e fermezza, difendendo la verità, la pluralità delle opinioni e il rispetto reciproco. A Sigfrido Ranucci la vicinanza sincera della comunità piacentina”.