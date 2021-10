Simone Sanna Campione d’Italia U18 con l’OltreTorrente Baseball

Sabato scorso nel ravennate si è disputata la Final Four per l’assegnazione del titolo italiano U18 di baseball e nell’occasione il piacentino Simone Sanna, tesserato Piacenza in prestito all’Oltretorrente Parma, ha avuto la soddisfazione di fregiarsi del tricolore. Simone quest’anno ha disputato il Campionato di Serie B con Piacenza (15 presenze) e l’attività giovanile appunto a Parma. I ducali hanno dominato la stagione. Prima vincendo a mani basse il loro girone e poi proseguendo a vele spiegate anche in post-season fino al concentramento a quattro di sabato. Sanna è stato schierato lanciatore partente nella semifinale vinta, a Godo (RA) contro l’Academy Nettuno (3-1 e per lui 2rl 1bv 3bb 1k 1pgl). In finale i gialloblu hanno poi battuto, sempre a Godo, San Martino Buonalbergo (VR) per 10-0 aggiudicandosi un titolo che mancava loro da nove anni.

Meno bene è andata a Simone Carnevale, altro biancorosso presente ma in prestito agli Ares Titans di Milano. L’avventura di Carnevale si è conclusa in semifinale, giocata a Ravenna, contro S. Martino B. (6-1). Per lui 3 riprese sul monte di lancio come rilievo ( 3bv 2bb 5k 2pgl) e le rimanenti quattro nel ruolo di interbase. Anche Carnevale nel corso dell’anno ha disputato con Piacenza il campionato di B staccando 24 presenze. Si è trattato di due eccellenti risultati che in qualche modo hanno finito per gratificare anche il lavoro svolto nel corso dell’anno dallo staff tecnico del Piacenza con questi due interessanti prospetti.