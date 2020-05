E’ morto Gigi Simoni, storico allenatore italiano. Fu a Piacenza nel 1999

Ad 81 anni si è spento Luigi Simoni, storico tecnico italiano che allenò il Piacenza calcio nella stagione 1999-2000.

Classe 1939, dopo una buona carriera da giocatore, prese la ribalta nelle vesti di allenatore soprattutto nella prima stagione dell’Inter di Ronaldo e Massimo Moratti.

Dopo la famosa espulsione in campionato per via del contatto Iuliano-Ronaldo, fu il condottiero della cavalcata in Coppa Eufa nel 1998 che finì con il trionfo per 3-0 sulla Lazio di Eriksson.

La scorsa estate Simoni era stato colpito da un ictus e ricoverato all’ospedale di Pisa.

La carriera di Simoni

Da giocatore ha vestito le maglie di Napoli, Torino, Juventus, Brescia e Genoa.

Come allenatore ha ottenuto otto promozioni da campionati professionisti (record condiviso con Osvaldo Jaconi, che però ha ottenuto anche altre tre promozioni da campionati dilettantistici, due sul campo e una con ripescaggio), con 7 promozioni in Serie A con Genoa (1975-1976 e 1980-1981), Brescia (1979-1980), Pisa (1984-1985 e 1986-1987), Cremonese (1992-1993) e Ancona (2002-2003), e una in Serie C1 con la Carrarese (1991-1992).

Nel 2013 il Genoa ha inserito Simoni nella sua Hall of Fame.