Smog, termina oggi l’emergenza. Sospese nel mese di dicembre le domeniche ecologiche

Termina, a seguito dell’odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, l’emergenza relativa al superamento dei livelli di Pm10, a Piacenza come nelle altre province emiliano-romagnole.

Restano in vigore ancora per oggi, venerdì 2 dicembre, le restrizioni aggiuntive resesi necessarie in questi giorni, ma da lunedì 5 si tornerà alle ordinarie limitazioni al traffico, con divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30, per auto e veicoli commerciali diesel sino alla categoria Euro 3 inclusa, mezzi a benzina fino alla tipologia Euro 2 inclusa, veicoli ad alimentazione benzina/gpl o benzina/metano pre Euro ed Euro 1, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1.

Nel mese di dicembre sono sospese, inoltre – salvo provvedimenti emergenziali legati alla situazione ambientale – le domeniche ecologiche, che riprenderanno l’8 gennaio.