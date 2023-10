Corso, Facsal e Vicolo Edilizia, Soresi (FdI): “Situazione intollerabile”. Raccolta firme dei residenti

“La zona costituita dal tratto finale di Corso Vittorio Emanuele, Pubblico Passeggio e Via Palmerio è divenuta teatro di spiacevoli episodi che si verificano specialmente nelle sere del fine settimana: violente risse, caos notturno (alle volte fino all’alba), abbandono di rifiuti sulla pubblica via, spaccio. Spesso i frequentatori dei locali siti nel tratto finale di Corso Vittorio Emanuele, usano espletare i loro bisogni in Vicolo Edilizia, strada che probabilmente si “presta” a causa della poca illuminazione e dell’assenza di locali pubblici. Sempre in Vicolo Edilizia, i residenti segnalano casi di spaccio di sostanze stupefacenti, anche nelle prime ore della sera”. Questi i motivi dell’interrogazione presentata da Sara Soresi, capo gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale.

“La predisposizione di adeguata illuminazione pubblica in Vicolo Edilizia nonché l’installazione di impianto di videosorveglianza – afferma Soresi – ben potrebbero disincentivare sia il fenomeno di spaccio, sia l’ormai consolidata abitudine di espletazione dei bisogni in loco da parte degli avventori (e non) dei locali siti in zona”.

Con l’interrogazione, la capo gruppo domanda quindi all’Amministrazione di intensificare i controlli della Polizia Locale nella zona, di interfacciarsi con il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di implementare i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e, infine, se sia intenzione dell’Amministrazione installare, in Vicolo Edilizia, idonea illuminazione pubblica e sistema di videosorveglianza.

La raccolta firme dei residenti

A tal proposito alcuni residenti hanno avviato una raccolta firme per chiedere interventi mirati a riportare alla calma una situazione che pare proprio peggiorare. Attualmente sono 200 le firme raccolte dai residenti dell’ultimo tratto del Corso, quello che si affaccia sul Pubblico Passeggio e su Piazzale Genova.