Soresi (FdI): “Troppi richiedenti asilo negli stessi palazzi, serve una maggiore attenzione nella dislocazione”

“A Piacenza si stanno verificando situazioni critiche nella distribuzione dei richiedenti asilo sul territorio comunale. Due casi emblematici riguardano i quartieri Infrangibile e 2000, dove il numero di migranti che saranno ospitati negli stessi edifici è eccessivamente concentrato, con probabili disagi per i residenti e possibili problemi di ordine pubblico”. Così Sara Soresi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

La nota di Sara Soresi

Nel caso dell’Infrangibile, 11 richiedenti asilo sono stati collocati in un unico palazzo, addirittura in numero superiore rispetto agli attuali residenti. Ancora più preoccupante è la situazione nel quartiere 2000, dove 38 migranti verranno ospitati nello stesso stabile, con un’ulteriore ventina dislocata nelle vie limitrofe. In totale, in un raggio di pochi metri, si concentreranno oltre 50 richiedenti asilo.

Questa elevata densità in punti specifici della città desta preoccupazione tra i residenti, soprattutto per l’impatto che una concentrazione così elevata può avere sulla convivenza nel quartiere. In particolare, nel quartiere 2000, la vicinanza di un giardino pubblico accresce le ansie di famiglie e anziani, che temono di vedere modificata la vivibilità della zona.

È fondamentale che vi sia una maggiore attenzione nella gestione della dislocazione dei richiedenti asilo, evitando di concentrare un numero così elevato di persone nello stesso stabile o nello stesso quartiere. Se, infatti, sulla carta, gli edifici sembrano distinti perché hanno ingressi su vie diverse, nella pratica si tratta dello stesso stabile. Questo aspetto, che riguarda sia il caso dell’Infrangibile sia quello del quartiere 2000, non può essere ignorato: è necessario recarsi in loco per verificare concretamente la situazione ed evitare il ripetersi di simili criticità.

Per questo motivo, ho suggerito ai residenti che mi hanno contattata di chiedere un incontro al Prefetto affinché le loro preoccupazioni vengano ascoltate e si possa valutare una soluzione più equilibrata. Sarò disponibile ad accompagnarli personalmente per rappresentare le criticità riscontrate e far sì che venga posta maggiore attenzione alla gestione della distribuzione dei richiedenti asilo sul nostro territorio.