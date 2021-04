Sorpresi durante il furto in casa aggrediscono il proprietario 85enne, banditi in fuga e indagini in corso. I fatti sono accaduti ieri a Caorso, in pieno giorno.

Un uomo di 85 anni è rientrato a casa dopo una breve assenza e nel momento di varcare la soglia si è trovato faccia a faccia con tre intrusi. I banditi, per guadagnare la fuga, hanno spintonato a terra l’uomo per poi abbandonare l’abitazione in fretta e furia.

La vittima della rapina ha chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118: fortunatamente pare che l’anziano non abbia riportato gravi lesioni. I malviventi pare fossero già riusciti a rubare alcuni oggetti preziosi, sarebbero stati in grado persino di aprire una cassaforte.