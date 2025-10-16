Degrado in viale Dante, locale chiuso per dieci giorni dalla questura: “Spaccio e scontri tra gruppi criminali contrapposti”

Continua l’attività di prevenzione della Polizia di Stato, e nello specifico della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Piacenza, che ha provveduto ad emettere e notificare nella giornata odierna, un provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S. per giorni 10 a firma del Questore, a carico del gestore di un locale ubicato nella zona di viale Dante per far fronte a reiterate situazioni di disturbo all’ordine e alla sicurezza pubblica.

La sospensione dell’attività si è resa necessaria dopo che privati cittadini, anche per il tramite dell’amministrazione comunale, avevano denunciato la presenza abituale nel locale di giovani nordafricani dediti allo spaccio di stupefacenti. Analogamente in periodi precedenti, nelle adiacenze dal locale si erano verificati scontri tra gruppi criminali contrapposti per la gestione delle attività illecite.

La misura costituisce altresì la conseguenza di un’attività capillare di controllo ed investigativa svolta sul territorio da personale della Questura di Piacenza, in particolare dalla Squadra Volante e dalla Squadra Mobile, nonché effettuata dal Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna, congiuntamente ad altri reparti diretti a fronteggiare una situazione di degrado e disagio sociale.

“Per questo motivo, per impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e di turbativa dell’ordine pubblico e prevenire ulteriori situazioni che potrebbero ancora nell’immediato rappresentare una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, la questura ha adottato il provvedimento de quo della durata di 10 giorni”.

