Spazio 4, il Comune cerca partner per la gestione. A disposizione 78 mila euro, entro il 28 agosto le candidature

E’ online, sul sito www.comune.piacenza.it, l’avviso pubblico per la ricerca di soggetti del terzo settore che, in rete tra loro, in partenariato con l’Amministrazione e in costante raccordo con il Servizio Piacenza Giovani, gestiscano per i prossimi cinque anni – sino al 31 agosto 2030 – la coprogettazione delle attività che animano il centro aggregativo Spazio 4 di via Manzoni 21.

I valori

In primo piano la partecipazione e il coinvolgimento della collettività, la valorizzazione dello sport come strumento di coesione, inclusione sociale e strumento di benessere psicofisico, la prevenzione del disagio giovanile favorendo le opportunità di socializzazione, la sostenibilità ambientale e la cittadinanza consapevole, la collaborazione con il mondo della scuola, il tessuto accademico del territorio, con i residenti del quartiere e gli sportelli o spazi di aggregazione già esistenti rivolti ai giovani, anche attraverso iniziative volte alla cura dei beni comuni e alla cultura della legalità.

Un punto di riferimento

“Spazio 4 – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili e Agenda 2030 Francesco Brianzi – è un punto di riferimento che oggi più che mai può consolidare la sua funzione, con particolare sensibilità nei confronti di adolescenti e giovani adulti a rischio di marginalità e povertà educativa. Sarà importante garantire la continuità dei progetti già in essere, come la Ciclofficina Sociale Pignone con il suo team di volontari, ma anche l’implementazione e la più ampia fruizione delle nuove strutture, come il campo da volley recentemente inaugurato: non a caso, sarà considerata un elemento premiante, nella valutazione delle proposte, la sinergia con le realtà sportive del territorio iscritte alla Carta dei Valori dello Sport del Comune di Piacenza”.

Dovranno essere assicurate almeno 44 settimane di apertura annuale, secondo un calendario da definire con l’Amministrazione, che si farà carico delle spese legate alle utenze per un massimo di 7000 euro annui, mettendo inoltre a disposizione risorse per complessivi 78 mila euro per il termine del 2025 e gli anni 2026 e 2027, con possibilità di erogare ulteriori contributi per un massimo di 30 mila euro annui fino ad agosto 2030.

Le informazioni

Tutte le informazioni sulle modalità di adesione – entro e non oltre le ore 12 del 28 agosto – e il testo completo dell’avviso sono consultabili sul sito web comunale, ma per ulteriori informazioni e per concordare, con i referenti del Servizio Piacenza Giovani, il sopralluogo preliminare obbligatorio presso la struttura (di cui verrà rilasciata apposita ricevuta da allegare alla domanda di ammissione), i recapiti sono i seguenti: 0523-492516/0523-492004 o politichegiovanili@comune.piacenza.it.

Requisito fondamentale, l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore da almeno sei mesi e la pregressa esperienza, almeno triennale, in attività o interventi analoghi su affidamento di enti pubblici, o la comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi e progettazione in ambito giovanile, anche per conto di soggetti privati o appartenenti al terzo settore.

