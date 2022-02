Sport Bus al via dal 7 marzo, l’Assessore Mancioppi: “Un servizio che si aggiunge alla filosofia di rinnovamento del servizio urbano” – AUDIO

Sport Bus al via dal 7 marzo, l’Assessore Mancioppi: “Un servizio che si aggiunge alla filosofia di rinnovamento del servizio urbano”. Il Comune di Piacenza, Tempi Agenzia e Seta hanno presentato il nuovo progetto che accompagnerà i giovani piacentini verso centri sportivi.

“L’iniziativa ha lo scopo – commenta l’Assessore alla Mobilita Paolo Mancioppi – di fornire un servizio ai ragazzi che utilizzano le strutture sportive, in particolare quelle lungo l’asta del Po come la Nino Bixio e la Vittorino. Abbiamo ideato e realizzato con l’aiuto di Tempi Agenzia questa nuova linea chiamata Sport Bus che partirà da Piazza Sant’Antonino nei giorni feriali negli orari pomeridiani. La zona era sprovvista e abbiamo quindi deciso di implementare il servizio urbano. Da marzo lo studente che ha già magari la disponibilità di un abbonamento potrà recarsi con lo stesso tagliando anche a fare sport presso quelle strutture in precedenza sprovviste dal servizio”.

Non è la sola novità

“La nuova linea si aggiunge alla filosofia che abbiamo impostato in questi anni in tema di rinnovamento del servizio urbano. Nelle settimane scorse ad esempio abbiamo inaugurato la nuova linea di collegamento per il polo logistico e poi ci sarà qualche altra iniziativa a breve”.

