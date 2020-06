StadioSoundTV, Marco Gatti: “Dalla curva alla presidenza: è stata una pazzia ma ho ricordi bellissimi” – VIDEO

Marco Gatti, ex presidente del Piacenza calcio, ospite a StadioSoundTv nel pomeriggio di giovedì 11 giugno

Dopo la toccante conferenza d’addio di giovedì 6 giugno, Marco Gatti ha chiuso un capitolo della propria vita: quella da presidente del Piacenza calcio.

RadioSound voleva regalare uno spazio all’uomo della rinascita’, e per farlo ha smosso il palinsesto di StadioSoundTv spostando l’appuntamento verso un insolito turno infrasettimanale.

“Mio papà era un gran tifoso del Piacenza, per cui mi portava spesso allo stadio sin da quando avevo 3-4 anni. Mi ricordo le coperte di lana perché c’era sempre un gran freddo. Crescendo ho iniziato a fare l’ultras, fondando “la fossa dei leoni” con la mia compagnia e seguendo sempre i biancorossi in C2 ed in C1: sono stati i miei anni più belli”.