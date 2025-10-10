A Piacenza, dal 16 al 18 ottobre, gli Stati Generali dei Cammini religiosi e della Via Francigena. Evento presentato questa mattina in Municipio nel corso di una conferenza stampa cui sono intervenuti la sindaca Katia Tarasconi, l’assessore a Cultura e Turismo Christian Fiazza, il consigliere comunale Renzo Marchesi in rappresentanza dell’Amministrazione di Bobbio, il presidente dell’Associazione europea delle Vie Francigene Francesco Ferrari, il direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici Manuel Ferrari e Giuseppina Maestri, presidente del Consorzio Promo Piacenza Emilia.

La città di Piacenza ospita una giornata dedicata al tema del pellegrinaggio e dell’accoglienza ad esso associata.

Il territorio piacentino è attraversato da importanti cammini lungo i quali si muovono nuovi pellegrini, che come nell’antichità necessitano di servizi che assecondino le esigenze del viaggio.

Piacenza è toccata in particolare dalla Via Francigena, ma nel territorio si trovano il tragitto della Via degli Abati, sempre diretto verso Roma e il cammino di San Colombano che trova nell’Abbazia di Bobbio il suo punto culminante e nell’eremo di Coli il punto conclusivo.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy