A Piacenza, dal 16 al 18 ottobre, gli Stati Generali dei Cammini religiosi e della Via Francigena. Evento presentato questa mattina in Municipio nel corso di una conferenza stampa cui sono intervenuti la sindaca Katia Tarasconi, l’assessore a Cultura e Turismo Christian Fiazza, il consigliere comunale Renzo Marchesi in rappresentanza dell’Amministrazione di Bobbio, il presidente dell’Associazione europea delle Vie Francigene Francesco Ferrari, il direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici Manuel Ferrari e Giuseppina Maestri, presidente del Consorzio Promo Piacenza Emilia.
La città di Piacenza ospita una giornata dedicata al tema del pellegrinaggio e dell’accoglienza ad esso associata.
Il territorio piacentino è attraversato da importanti cammini lungo i quali si muovono nuovi pellegrini, che come nell’antichità necessitano di servizi che assecondino le esigenze del viaggio.
Piacenza è toccata in particolare dalla Via Francigena, ma nel territorio si trovano il tragitto della Via degli Abati, sempre diretto verso Roma e il cammino di San Colombano che trova nell’Abbazia di Bobbio il suo punto culminante e nell’eremo di Coli il punto conclusivo.