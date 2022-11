Molinari (Pd): “Il 15 dicembre l’assessore Donini sarà a Bobbio, sull’ospedale nessun arretramento della Regione”

“Nessun posto in letto in meno e funzionamento del punto di primo soccorso operante h24. La Regione Emilia-Romagna e l’azienda sanitaria locale hanno mantenuto tutti i servizi attivi nell’ospedale di Bobbio. – lo afferma il consigliere regionale Pd Gian Luigi Molinari che prosegue – Questo grazie all’impegno del personale medico e sanitario, che ora opera in modo più integrato per continuare a garantire i servizi alla cittadinanza. I cittadini chiedono rassicurazioni in merito ai servizi in un ospedale che è un presidio irrinunciabile per la montagna e la Valtrebbia”.

“Proprio per questo mi ero unito ai Sindaci per chiedere all’Assessore regionale Raffaele Donini e alla Direttrice dell’Ausl Paola Bardasi un incontro nel quale poter fare chiarezza una volta per tutte sul futuro dell’ospedale. Il 15 dicembre è stato fissato questo incontro – riporta Molinari, aggiungendo – e non sono certo i falsi allarmi lanciati dai colleghi di centro destra a risolvere la questione”.

“Da parte loro, considerato che la prima manovra Meloni taglia i fondi alla sanità, mi aspetto un lavoro di persuasione verso il Governo e i parlamentari di maggioranza per intervenire sui nodi della sanità a monte. Per la sola Regione Emilia-Romagna manca circa 1 miliardo di euro di rimborsi covid. In aggiunta rimane il tema formazione che dovrebbe consentire di avere personale competente e in numero adeguato a servizio delle comunità locali. – sottolinea Molinari, concludendo – Chiedo alle varie forze politiche di unire le forze almeno su questi temi perché soprattutto sulla sanità dovremmo provare a fare un fronte comune”.