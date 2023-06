Summer Opera Valley 2023, lirica protagonista dal 29 luglio al 14 agosto

L’opera lirica protagonista dell’estate con SUMMER OPERA VALLEY, un progetto innovativo nato su impulso diretto del Comune di Rivergaro e messo a punto dall’Associazione I Parchi della Musica con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’appuntamento è dal 29 luglio al 14 agosto e coinvolgerà anche i Comuni di Travo e Gazzola. Tre gli appuntamenti: si comincia al Castello di Rezzanello con il concerto lirico “Le Leonore”, per proseguire con due appuntamenti in agosto, l’Opera Don Pasquale di Donizetti in forma scenica con Orchestra, nella Piazza del Sagrato della Chiesa di Sant’ Agata a Rivergaro, e la piéce lirico/teatrale Porgy and Bess all’ombra della Torre Medievale di Travo.

Summer Opera Valley



Obiettivo della manifestazione è mettere in risalto la bellezza dei luoghi attraverso una proposta musicale che riunisce realtà e protagonisti del panorama culturale regionale. La cifra culturale è stata prioritaria nella scelta degli artisti, particolarmente prestigiosi, dei programmi e nella formula elegante, innovativa e per certi verse “trasversale” nei contenuti.



Sottolinea la direttrice artistica Francesca Rossi Del Monte: “È un’occasione per evidenziare le territorialità attraverso una proposta di alto profilo. Ho assunto la direzione artistica e creativa del SUMMER OPERA VALLEY con entusiasmo e rispetto, poiché si tratta di un progetto che rappresenta un unicum in grado di consolidare la rete regionale. Desidero ringraziare Andrea Mongilardi e Monica Rancati del Comune di Rivergaro, Arianna Razza dell’Amministrazione di Gazzola e Roberta Valla per il Comune di Travo, per avere accolto con grande entusiasmo il nostro progetto. Per me è un onore e un grande piacere ritrovare un’emozione, anche in fase di preparazione, davvero d’altri tempi. Si torna all’ Opera“



“I nostri luoghi sono scenari ideali per una proposta lirica di qualità – commenta il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli – Sono certo che questo raffinato programma consentirà di avvicinare anche i melomani meno esperti a una proposta musicale di grande interesse. Attraverso tre appuntamenti di grande rilievo sarà possibile rivivere pagine tra le più significative del repertorio musicale, con protagonisti importanti”.

Il programma

Le Leonore

Quando: sabato 29 luglio, ore 21

Dove: Castello di Rezzanello, Gazzola(PC)

Ingresso Libero

Don Pasquale

Quando: venerdì 11 agosto, ore 21

Dove: Piazza del sagrato di Sant’Agata, Rivergaro(PC)

Ingresso a pagamento

Porgy and Bess

Quando: Lunedì 14 agosto, ore 21

dove: Castello Anguissola, Piazza Trento Trieste, Travo (PC)

Ingresso Libero