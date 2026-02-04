Superenalotto, a Castel San Giovanni centrato un 5 da quasi 21 mila euro

Emilia-Romagna in festa con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 3 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrati tre “5” da 20.868,64 euro l’uno: il primo a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, nella Tabaccheria Grimaldi in via Matteotti, 50 c, gli altri due a Parma, uno nella Tabaccheria Pedrazzoni in via Zarotto, 62, l’ultimo nella Tabaccheria in via XXIV Maggio, 13B.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 5 febbraio, sale a 115,9 milioni di euro.