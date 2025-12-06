Tagliaferri (FdI): “Criticità idrauliche ignorate, presentata nuova interrogazione alla giunta regionale”

«Ho depositato una nuova interrogazione a risposta scritta sulle manutenzioni idrauliche in provincia di Piacenza – annuncia il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) – perché la risposta della Giunta non affronta le questioni chiave poste e non fotografa la realtà del territorio».
Tagliaferri evidenzia sette punti critici:
- l’assenza di un aggiornamento completo della piattaforma “TempoReale”;
- la mancanza di un censimento aggiornato delle criticità idrauliche;
- l’assenza totale di dati open e georeferenziati;
- la mancata fornitura dei chilometri di alveo e dei manufatti realmente manutenuti;
- l’assenza di un cruscotto comparativo tra province;
- la valutazione non adeguata dell’avanzamento del 42%;
- la mancanza di piani preventivi per i prossimi eventi meteorici.
«La Giunta – continua Tagliaferri – afferma di non avere notizia di “criticità specifiche”, ma ciò contrasta con quanto documentato da anni: erosioni attive sul Trebbia, fragilità del Nure, problemi strutturali su Arda, Tidone, Riglio, Chiavenna e arretramenti sul Po. Dire che non esistono criticità puntuali significa non conoscere il territorio».
«Piacenza non può essere lasciata indietro. Servono dati oggettivi, trasparenza e interventi reali, non dichiarazioni generiche. Attendiamo una risposta che finalmente riconosca la situazione e fornisca impegni concreti».