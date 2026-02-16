Katia Tarasconi nominata presidente della Commissione permanente ANCI “Urbanistica, rigenerazione e periferie”

Per il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi arriva la nomina a Presidente della Commissione permanente “Urbanistica, Rigenerazione Urbana e Periferie” di ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

“Senso di responsabilità”

«Accolgo questa nomina con senso di responsabilità – commenta Tarasconi – e con la consapevolezza che oggi il governo del territorio e la rigenerazione urbana rappresentano una delle sfide decisive per i Comuni italiani». «Le città – aggiunge – sono il primo presidio istituzionale vicino ai cittadini e hanno bisogno di strumenti normativi chiari, risorse adeguate e maggiore capacità di programmazione. Lavorerò perché ANCI possa essere sempre più un punto di riferimento autorevole nel confronto con il Governo e il Parlamento su questi temi strategici per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita nelle nostre comunità».

Pianificazione del territorio

La comunicazione ufficiale arriva dai vertici nazionali dell’Associazione e porta la firma del Presidente Gaetano Manfredi e del Presidente del Consiglio Nazionale Marco Fioravanti. Alla sindaca Tarasconi viene affidato il coordinamento dei lavori della Commissione che opera a livello nazionale sulle materie del governo del territorio, della pianificazione urbanistica, della rigenerazione urbana e delle politiche per le periferie.

La Commissione rappresenta uno dei principali tavoli di confronto dell’ANCI sui temi strategici per i Comuni italiani: segue l’evoluzione normativa, elabora proposte e documenti di indirizzo, contribuisce alla definizione delle posizioni dell’Associazione nei rapporti con Governo e Parlamento e accompagna l’attuazione delle politiche pubbliche in materia di trasformazione urbana.

Una delega di particolare rilievo

Si tratta di una delega di particolare rilievo nel quadro dell’organizzazione nazionale dell’ANCI, che assume un valore significativo anche per Piacenza. Le politiche di rigenerazione urbana, il recupero degli spazi pubblici, la riqualificazione delle aree dismesse e la qualità della pianificazione territoriale sono infatti tra le principali sfide che interessano oggi le città italiane.

Nel suo nuovo ruolo, la sindaca Tarasconi sarà chiamata a coordinare i lavori della Commissione in raccordo con il delegato politico nazionale e con la struttura tecnica dell’ANCI, rappresentando le istanze dei Comuni nei processi decisionali di livello centrale.

La nomina conferma il ruolo attivo di Piacenza nelle reti istituzionali dei Comuni italiani e rafforza la presenza della città nei luoghi in cui si definiscono orientamenti e politiche strategiche per lo sviluppo urbano e la rigenerazione dei territori.

