Ausl, oggi e domani servizio Telecup ridotto per il passaggio a un nuovo sistema digitale: le alternative per la prenotazione

Il servizio Telecup si trasferisce da piazzale Milano a una nuova sede in via Mazzini: lo spostamento renderà possibile anche il passaggio a un nuovo centralino digitale.

Per l’intera giornate di domani, 21 luglio, e per la mattina di giovedì 22 luglio, fino alle 13 circa, si ridurranno le postazioni che rispondono al numero 800.651.941 per consentire ai tecnici l’attivazione del nuovo sistema.

Si consiglia dunque ai cittadini di rivolgersi, per le prenotazioni, agli altri canali utilizzabili: per esempio, farmacie, sportelli Cup, Cupweb e Fascicolo sanitario elettronico.