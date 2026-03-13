Temporali in arrivo sabato pomeriggio, allerta gialla della protezione civile

Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori anche nella provincia di Piacenza
Per sabato 14 marzo, dalla seconda parte della giornata, sono previste precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, sulla zona appenninica occidentale che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori.
Non si escludono inoltre venti forti (50-61 km/h) dai quadranti meridionali, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, specie in prossimità dei rilievi e sulla costa con aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo.