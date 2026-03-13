Temporali in arrivo sabato pomeriggio, allerta gialla della protezione civile

13 Marzo 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Per sabato 14 marzo, dalla seconda parte della giornata, sono previste precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, sulla zona appenninica occidentale che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori.

Non si escludono inoltre venti forti (50-61 km/h) dai quadranti meridionali, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, specie in prossimità dei rilievi e sulla costa con aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo.

