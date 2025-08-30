Tennistavolo – Cortemaggiore ai nastri di partenza su tre campionati nazionali 

Dopo l’ottima stagione 2024-25, il tennistavolo Cortemaggiore nei campionati a squadre si presenta ai nastri di partenza in grande spolvero: il club magiostrino sarà infatti presente in tre campionati di serie nazional, rispettivamente B-1, B,2, C1. Non si cambia nulla in casa Teco, con la solita politica della valorizzazione dei propri giovani; un modello sportivo consolidato e sempre realizzato nei suoi 36 anni di storia, anche se quello che si apre sarà un anno particolare.

Con le imminenti, e già annunciate, dimissioni del presidente Ettore Dernini, recentemente riconosciuto con la stella d’oro al merito sportivo, l’anno di transizione, in attesa del successore, si annuncia molto interessante. Il club svetta con il campionato di serie B1, cioè il ritorno ai massimi livelli agonistici.

I dettagli

B-1 – Inserito in un girone di ferro, il Cortemaggiore cercherà la permanenza in categoria con la massima valorizzazione di Pietro Calarco (under 19) affiancato da Alex Sazonov, nella doppia veste di tecnico e atleta, e dell’esperto 2° Categoria Rocco Conciauro, ex Palermo ma di adozione magiostrina con trascorsi in serie A-1.

B-2 – Altro girone solido e di elevato livello, con Simone Dernini baluardo e fedelissimo della maglia magiostrina, nonostante le varie richieste e proposte ricevute oltre le propria mura, assieme a Leonardo Milza cercheranno un’altra importante salvezza con la valorizzazione di Lorenzo Armani, altro giovane mancino under 19.

C-1 – Anche in C-1 un girone super competitivo. Cortemaggiore schiera il 22enne Francesco Armani, neo tecnico – atleta, e dei gli under 17 , i tre fratelli Mohamed, Yllias e Anas El Aazri (Under 17); coordinerà il tutto l’esperienza di Francesco Colombi. Anche in questo campionato si cercherà la permanenza in categoria.

In C-1 e o B-2 il Teco Corte potrebbe utilizzare il bulgaro Kostadinov, lo scorso anno utilizzato in B-2, e anche Michele Molinari, altro storico giocatore e fedelissimo alle prese con problemi fisici. Molinari ricopre anche il ruolo di direttore sportivo. Oltre alle tre serie nazionali, il club affronterà anche tre campionati di serie regionali, D-1, D-2, D-3 e serie C femminile.

