Tennistavolo – Il sogno è realtà: la Teco Cortemaggiore vince 5-0 e vola in Serie B

Era nell’aria. L’obiettivo della Teco Fumara è stato raggiunto con una giornata di anticipo, grazie alla netta vittoria per 5-0 in casa del Busnago. I ragazzi del Tennistavolo Cortemaggiore giocheranno dunque in Serie B nella prossima stagione.

La gara

Match a senso unico, eccetto il primo incontro di Nicolas Heis, in cui bisognava rompere il ghiaccio. In chiave tecnica, è emersa la supremazia di Simone Dernini e la bravura di Bornia prima e del giovanissimo Baroni poi, che hanno chiuso il cerchio. Una vittoria strameritata, in una gara in cui a fare la differenza è stata soprattutto la motivazione.

Classifica

Teco Fumara (24 punti; promossa in Serie B), San Polo di Torrile (22), Brescia (16), Coccaglio (14), Cus Bergamo (14), Busnago (10), Buttapietra (4 punti; retrocessa in C2), Aquile Azzurre (0 punti; retrocessa in C2).

Tiene botta a Modena l’altra squadra di Tennistavolo Cortemaggiore che milita in serie C1, e potrebbe arrivare una non preventivata seconda promozione.

METAL MODENA – TECO CATTINA 2-5

Metal Modena: Gaetano Greca, Daniele Stanga, Marco Roncaccioli

Teco Cattina: Michele Molinari, Robert Negro, Pietro Calarco

STANGA – MOLINARI 2-3

RONCACCIOLI – NEGRO 0-3

GRECA – CALARCO 3-2

STANGA – NEGRO 0-3

GRECA – MOLINARI 3-0

RONCACCIOLI – CALARCO 0-3

GRECA – NEGRO 0-3

Classifica

Bagnolese (24), Teco Cattina (24), Fortitudo Bologna (16), Metal Modena (16), Ferrara (10), Carpi (6), Sarmeola (6), Bologna (2 punti; retrocessa in Serie C2).

Serie regionali

SERIE C2 | VILLA D’ORO MODENA -TECO FUMARA 5-3

D-1 | CASALGRANDE – TECO FUMARA 1-5

D-2 | VIRTUS RE – TEC FUMARA 1-5

D-3 | SALSOMAGGIORE – TECO FUMARA 0-5