Tennistavolo – Successi per la Teco a Verona e a Carpi, prosegue la serie positiva

Continua la serie positiva del tennistavolo Cortemaggiore: le squadre targate Teco Fumara nel girone D e Teco Cattina nel girone F con le rispettive vittorie esterne a Verona e Carpi rimangono in testa alla classifica e in piena lotta per la promozione in serie B.

Girone D

Incontro a senso unico. Dentro a tempo pieno il giovane Dylan Baroni, con capitan Dernini sempre valore aggiunto, e Stefano Bornia. A riposo Nicolas Heis.

Classifica

1 TECO FUMARA PUNTI 18

2 BRESCIA 16

3 S.POLO DI TORIILE 16

4 BUSNAGO 10

5 COCCAGLIO 10

6 CUS BERGAMO 8

7 BUTTAPIETRA VR 2

8 AQUILE AZZURRE MILANO 0

Girone F

Anche nel girone F è arrivata una vittoria, ma non è stata una passeggiata. Luca Troni e Andrea Campagnoli tengono in partita i modenesi, prima dell’allungo dei piacentini

Classifica

1 TECO CATTINA PUNTI 18

2 BAGNOLESE MN 18

3 FORTITUDO BOLOGNA 16

4 METAL MODENA 12

5 SARMEOLA PD 6

6 CARPI 6

7 FERRARA 6

8 BOLOGNA 2

Serie regionali

Cedono le due squadre in serie C-2 e D-1, ma entrambe rimangono in zona Playoff; arrivano invece due vittorie in D2-e D3 e avanzano spedite in testa.