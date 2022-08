Tennistavolo – Teco ai nastri di partenza della C1 nazionale con due formazioni maschili

Come risaputo il tennistavolo Cortemaggiore lascia la serie A-1 femminile, ma sarà presente con due squadre maschili nelle serie nazionali: due squadre targate sempre Teco, che rimane il fulcro principale del club. La prima squadra, quella che nello scorso campionato sfiorò la promozione in serie B2, sarà abbinata alla Foodlab, la seconda, salita dalla serie C2, sarà abbinata a Cattina/ Protti, novità in casa magiostrina.

Le due squadre, appunto targate Teco-Foodlab e Teco-Cattina, sono state inserite in gironi diversi e fortunatamente è stato scongiurato un assurdo derby, saranno 2 gironi molto competitivi.

TECO FOODLAB NEL GIRONE D

Girone lombardo, veneto, emiliano contro Milano, Busnago, Cus Bergamo, Brescia Coccaglio, S. Polo Parmense e Butta Pietra Verona

TECO / CATTINA

Anche qui Girone emiliano, lombardo, veneto con Fortitudo Bologna, Bologna, Modena, Carpi, Ferrara, Bagnolese (Mn), e la veneta Sarmeola.

Organici e obiettivi

Non cambia la musica in casa Teco, con la valorizzazione dei ragazzi provenienti dal settore giovanile come Pietro Calarco, 16 anni, Lorenzo Armani, 17 anni, Dylan Baroni, 17 anni, ma cammin facendo potrebbero esserci altri inserimenti. Un progetto nel quale il punto di riferimento sarà il nuovo allenatore-giocatore Nicolas Heis; i giovani saranno accompagnati in base alle esigenze da seniores esperti come Michele Molinari, Francesco Colombi e, soprattutto, da Simone Dernini, rimasto in casacca magiostrina nonostante le proposte pervenute da società di serie B e serie A-2. La società sta ora cercando di ampliare le rose con qualche altra pedina esperta che possa essere utile.