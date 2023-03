Tensione in consiglio comunale, le opposizioni attaccano la giunta: “Non amate il dialogo, minoranza presa ancora una volta a pesci in faccia”

Prosegue in consiglio comunale il dibattito sul documento unico di programmazione 2023-2025 e sul bilancio di previsione. La seduta di oggi era mirata alla trattazione degli emendamenti. Una seduta che fin da subito si è fatta molto accesa. Già perché la maggioranza ha accolto solo 186 dei 490 emendamenti presentati dalla minoranza di centrodestra: situazione che ha acceso non poco gli animi tra i banchi dell’opposizione.

La prima a prendere la parola è stata Sara Soresi di Fratelli d’Italia che chiede in prima battuta la sospensione dell’assemblea: “Abbiamo ricevuto alle 13,07 di oggi le motivazioni all’inammissibilità degli emendamenti, in formato zip quindi non apribile dal cellulare. Il formato apribile è arrivato alle 14, un’ora prima del consiglio comunale. Oltre il 60% dei nostri emendamenti è stato dichiarato inammissibile, ma non ho avuto nemmeno troppo tempo per leggere le motivazioni. Ora ho finito di tediarvi, perché so bene che non amate il dialogo”.

D’accordo con Soresi, Patrizia Barbieri: “La questione posta da Soresi non è peregrina. Non mi sembra un buon modo di affrontare un tema così importante: continuate a prendere a pesci in faccia la minoranza. Dateci modo di capire perché alcuni emendamenti sono stati dichiarati inammissibili. Le motivazioni non ci sono note, è arrivata una paginetta che esclude quasi tutti gli emendamenti. Io oggi mi aspettavo di vedere una maggioranza che si confrontava con l’opposizione su questioni importanti per la città. Invece state facendo muro contro muro”.

La risposta della maggioranza e la replica di App

“Sull’ammissibilità degli emendamenti non si esprime la giunta. La valutazione circa l’ammissibilità non è una valutazione politica, è una valutazione tecnica decisa dal presidente del consiglio comunale. Il consiglio comunale si ritrova poi a discutere degli emendamenti ammessi e non di quelli non ammessi. Quindi la seduta deve andare avanti”, commenta Boris Infantino, del Pd.

La richiesta di Soresi è stata respinta in votazione e la seduta è iniziata, in un clima di tensione che ha portato a un certo punto a mettere in discussione il ruolo del presidente del consiglio Paola Gazzolo.

“Fratelli d’Italia lamenta di aver ricevuto le motivazioni alle 13,07 di oggi. Io le ho ricevute alle 13,52, ma come si può? La sospensiva (richiesta da Soresi) aveva eccome un senso”, commenta Stefano Cugini, di Alternativa per Piacenza.

Dopo la tensione iniziale la discussione degli emendamenti approvati può iniziare, ma ormai il clima è di muro contro muro e l’opposizione inizia un’opera di ostruzionismo che porterà, al termine di una seduta durata sei ore, a discutere solo 4 emendamenti.