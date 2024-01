Terminano oggi le misure emergenziali per lo smog a Piacenza. Il bollettino Arpae di previsione e controllo, emesso stamani, decreta la fine delle misure emergenziali anti-smog in vigore sino alle 18.30 di oggi, venerdì 19 gennaio.

Confermata la domenica ecologica

Resta comunque confermata la giornata ecologica di domenica 21 gennaio, quando saranno operative – dalle 8.30 alle 18.30 – le consuete limitazioni al traffico per i veicoli più inquinanti: il divieto di circolazione per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 compresa, i mezzi alimentati a Diesel sino alla tipologia Euro 4 inclusa, nonché – in tutti i casi per le categorie pre Euro ed Euro 1 – i veicoli a benzina/gpl e benzina/metano, i ciclomotori e motocicli a due tempi.