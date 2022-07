Torneo di Bettola, i risultati di mercoledì 20 luglio: Immergas e Trattoria Perani in semifinale

Bellissimo calcio sull’asfalto di Bettola. Il primo quarto di finale vede Immegas prevalere in una bellissima partita su un Tequila Pub un po’ rimaneggiato ma con un rinforzo del calibro di Jakimosky. Proprio grazie ad una bellissima azione personale del nuovo giocatore del Nibbiano e ad un autogol, la compagine Bettolese si porta sul 2 a 0, con Immergas che viene fermata da un paio di buoni interventi di Gaudenzi. L’infortunio di Cinà lascia il Tequila Pub senza cambi ed a forte trazione anteriore, così Immergas guidata da un Filipov a tutto campo inizia la rimonta e a fine primo tempo, grazie alla doppietta di Mitev e al gol di Spotti è già compiuta. Il Tequila Pub nel secondo tempo parte bene e cerca il pareggio, ma in contropiede sul finire di gara Spotti e Filipov chiudono la partita. Di Visconti sul finire il gol che fissa il risultato di 5 a 3 per Immegas.

Nella seconda partita risultato più netto con Train Station che rimane in partita solo il primo tempo grazie alla rete su punizione di Moscheri, ma Trattoria Perani chiarisce subito la sua superiorità con Dametti, Silva e Jesini. A fine primo tempo il risultato è sul 3 a 1. Sono poi Maggi ed ancora Jesini a chiudere presto la partita nel secondo tempo sul risultato di 5 a 1.

Il torneo tornerà la prossima settimana con i quarti lunedì, e poi semifinali mercoledì e la gran finale sabato 30 luglio a cui seguiranno le premiazioni.

Tabellini

Immergas – Tequila Pub 5 – 3

Marcatori Immergas: Igor Mitev (2), Filipov Ivan, Mattia Spotti

Marcatori Tequila Pub: autogol, Jakimosky

Trattoria Perani – Train Station 5- 1

Marcatori Trattoria Perani:Dametti Mattia, Silva Stefano, Maggi Alessandro, Jesini Daniele (2)

Marcatori Train Station: Moscheri Andrea detto Dudù

Quarti di finale lunedì 25 luglio

h. 21 Bar Roma – Acc Molinelli\Eni Station

h. 21,45 MC Cavanna – Bar Centrale