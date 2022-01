A Piacenza Expo il torneo nazionale di calcio tavolo “Coppa Infonet” sabato 29 gennaio

Torneo nazionale di Calcio Tavolo COPPA INFONET in fiera sabato 29 gennaio 2022

Il Piacenza Calcio Subbuteo, in collaborazione con il subbuteo club Stradivari di Cremona ed in collaborazione con il Piacenza Calcio, organizza il torneo di Calcio Tavolo COPPA INFONET che si terrà presso la Fiera in via Tirotti a piacenza nel weekend tra sabato 29 gennaio 2022 e domenica 30 gennaio.

Il torneo è in occasione della manifestazione “39° Phanteon”, nell’area dedicata alla “mostra mercato giocattolo vintage”.

Nella giornata di sabato 29 si terrà il “I Trofeo INFONET” mentre nel giorno successivo sarà possibile per chiunque lo desideri provare a giocare con l’aiuto degli istruttori federali.

Il torneo, valido per il ranking nazionale si svolgerà in un’unica giornata ed è prevista la partecipazione di giocatori provenienti da tutta Italia.

il giorno del torneo è prevista la registrazione dei giocatori partecipanti alle ore 9,00 e l’inizio della competizione alle ore 10:00. La manifestazione verrà aperta con la presentazione in video sul maxischermo

Contemporaneamente, nelle giornate di sabato 29 e domenica 30, inoltre, è stata prevista un’area di gioco aperta a tutti con hostess per la distribuzione dei gadget ed i nostri coach a disposizione di chiunque volesse scoprire il gioco.

Grazie alla collaborazione di un produttore internazionale di materiale di gioco, Zeugo snc, avremo a disposizione il materiale per consentire a tutti di provare a giocare.

Il CALCIO TAVOLO è differente dal Subbuteo tradizionale poiché le miniature dei giocatori sono montate su basi piatte e quindi non basculano durante il gioco. Se da un lato viene persa la possibilità di fare I così detti girelli, dall’altra l’approccio al gioco diventa più facile poiché gli omini non cadono praticamente mai. Anche il tiro in porta è molto più facile, tant’è che I portieri sono molto più grandi di quelli previsti nel subbuteo tradizionale.

Negli ultimi anni il gioco del calcio tavolo, a livello agonistico, ha superato quello del subbuteo tradizionale, affermandosi anche a livello internazionale.

Sponsor del torneo è la INFONET SRL di Piacenza, azienda partner di GOOGLE che opera nel settore del WEB MARKETING e che produce siti internet, il cui amministratore è Stefano Torre, noto appassionato di Subbuteo ed ex campione provinciale.