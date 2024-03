Aspettando il Tour de France, piazza Cavalli si tinge di giallo: sabato 23 marzo invitati tutti i cittadini. Ospite speciale Vittorio Brumotti – AUDIO

Il calendario degli eventi “Aspettando il Tour de France” prende il via sabato 23 marzo con la presenza in città di Vittorio Brumotti, famoso conduttore televisivo e storico inviato di “Striscia la notizia” nonché campione di bike trial entrato più volte nel Guinness dei Primati per i propri record sportivi.

In Piazza Cavalli, alle ore 16,30, con i bambini, i ragazzi, gli atleti e tutti coloro che, registrandosi, vorranno partecipare, Vittorio Brumotti prenderà parte alla realizzazione della maxiscritta gialla quale saluto speciale che la Città di Piacenza a 100 giorni dalla tappa vuole dare al Tour de France.

La preparazione è per l’evento ma soprattutto deve essere per il “dopo evento” perché Piacenza deve farsi trovare pronta per accogliere tutti coloro che avendo visto le immagini del Tour de France inizieranno a dire “forse vado a fare un giro a Piacenza, vado a visitare questa bellissima città”. Perché devo dire che il percorso scelto è proprio fatto apposta per far vedere le bellezze della città e quindi ci prepariamo, faremo tante cose da qui al primo luglio ma l’importante è cosa succederà dopo il primo luglio”. Commenta il sindaco Katia Tarasconi.

Un evento unico e irripetibile

“Sicuramente un evento unico e irripetibile, la nostra città lo accoglie a braccia aperte. Sono esattamente 100 giorni, vogliamo coinvolgere tutta la nostra comunità, le associazioni sportive, le famiglie, gli istituti scolastici, dunque ringrazio anche tutti i miei colleghi di giunta per la grande collaborazione che c’è stata come sempre a livello organico per la costruzione di questo evento. Costruiremo un grande video promozionale per la nostra città e sarà un momento di insieme dove la nostra piazza si colorerà di giallo e con una grande scritta “Piacenza aspetta il Tour de France”. Dunque appuntamento il prossimo sabato alle ore 16.30 in piazza Cavalli”, spiega l’assessore al Commercio, Simone Fornasari.

Piacenza si colora di giallo

“La città si dipinge di giallo, sono state coinvolte tutti i bambini, tutte le scuole, proprio per dare un contributo alla propria città, abbiamo pensato di riunirli tutti in piazza Cavalli. Come testimonial della giornata ci sarà Vittorio Brumotti che insieme ai bimbi farà un video: sarà la conclusione di un video promozionale delle bellezze nel nostro territorio, quindi gireremo con Vittorio in tutti i monumenti per promuovere la città”. E’ la spiegazione di Vittoria Benaglia, dell’agenzia Mood che organizza l’evento.

“E’ un modo per far conoscere i nostri monumenti tramite un volto noto, un volto della televisione, uno sportivo legato al mondo del ciclismo e che ultimamente sta appunto facendo questa serie di video in giro per l’Italia per far conoscere le bellezze italiane. Quindi abbiamo voluto lui proprio per questo motivo e poi perché è molto bravo anche con i bambini e quindi domenica cercherà anche di coinvolgere tutti i ragazzi presenti in piazza”.

Il programma della giornata

ore 16.30 | piazzaCavalli

sotto i portici di Palazzo Gotico, accoglienza dei bambini, dei ragazzi e delle persone che vorranno prendere parte alla manifestazione e distribuzione t-shirt;

sulla piazza, intrattenimento musicale e giochi per i bambini con la partecipazione di Radio Sound

presentazione di Vittorio Brumotti (conduttore televisivo, ciclista italiano, campione di bike trial e inviato storico di Striscia la Notizia);

composizione della scritta “vivente” dedicata al Tour de France

corteo giallo, guidato da Brumotti, che da Piazza Cavalli , attraversando via XX Settembre, arriverà fino a Piazza Duomo.

Brumotti sulla scalinata del Duomo presenterà alcune evoluzioni sulla sua famosa bicicletta, in attesa che al tramonto Palazzo Gotico si tinga di giallo Tour de France.

inaugurazione, in presenza delle Autorità, del videomapping dedicato al tour de France che accompagnerà i cittadini di Piacenza fino al 1° luglio – Tappa del Tour de France

Modifiche alla viabilità

Durante la manifestazione sono previsti provvedimenti temporanei in ordine alla circolazione stradale, Ordinanza n. 161 del 20/03/2024, consultabile e scaricabile a fondo pagina.

Come partecipare

Per partecipare all’evento REGISTRATI comunicando il tuo nome e cognome via email a aspettandoiltourdefrance@comune.piacenza.it oppure telefonicamente ai numeri 0523 492 021 o 0523 492 001.

I minorenni, per poter partecipare all’evento, devono far compilare da un genitore il modulo di autorizzazione che va allegato alla email o consegnato direttamente agli assistenti presenti in piazza Cavalli il giorno dell’evento.